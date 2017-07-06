Події

17:22 06.07.2017

Порошенко уповноважив Петренка підписати угоду про співробітництво з Нідерландами у справі про МН17

Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра юстиції Павла Петренка на підписання угоди з Нідерландами про міжнародне правове співробітництво в частині злочинів, пов'язаних з аварією літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в 2014 році.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, відповідне розпорядження №142/2017-рп президент підписав у четвер.

"Уповноважити міністра юстиції України Петренко Павла Дмитровича на підписання угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року", - йдеться в тексті розпорядження.

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