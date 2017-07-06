Події

17:25 06.07.2017

Свідчення Кацуби дають підстави готувати подання про зняття недоторканності з Бакуліна

Свідчення колишнього заступника глави правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацуби, який уклав угоду зі слідством, дають Генеральній прокуратурі підстави для підготовки подання про дачу згоди на зняття недоторканності з народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"У рамках справи щодо нафтобурових установок свідчення Кацуби дають змогу нам готуватися до притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна", - сказав Ю.Луценко. журналістам у четвер в Києві.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що найближчим часом до парламенту може бути внесене подання на зняття з Є.Бакуліна недоторканності, генеральний прокурор відповів: "Найближчим часом його не буде, тому що найближчим часом парламент піде на канікули".

Як повідомлялося, Ю.Луценко раніше заявив, що справа про так звані "вишки Бойка" (йдеться про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, до якої нібито причетний співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко - ІФ) просувається. Триває слідство щодо чинного народного депутата, який за свідченнями уклав угоду зі слідством, колишнього заступника глави правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацуби.

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