Події

17:55 06.07.2017

Посольство США передало поліції Донецької області 70 металодетекторів

Поліція Донецької області отримала від посольства США в Україні 70 мобільних металодетекторів, які працюватимуть на пунктах стоп-контролю, заявляє начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Учора мої друзі з посольства США передали для поліції Донецької області 70 мобільних металодетекторів фірми Garrett, які найближчим часом будуть передані поліцейським для роботи на пунктах стоп-контролю - своєрідних форпостах", - написав В. Аброськін на своїй сторінці в Facebook у четвер.

"Це дозволить ефективніше виявляти зброю і боєприпаси, які не повинні потрапляти із зони АТО, Донецької і Луганської областей, в мирні області України. Також використовуватимемо мобільні металодетектори і під час проведення масових заходів у регіоні заради більшої безпеки мирних жителів", - додав він.

Глава обласної поліції розповів, що два місяці тому, розмовляючи з начальником відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні (INL) Крістофером Смітом, згадав серед проблемних питань про брак достатньої кількості металодетекторів на блокпостах.

В. Аброськін висловив вдячність міжнародним партнерам за підтримку поліцейських Донецької області.

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