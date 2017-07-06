Екс-голова податкової в Харківській області Денисюк залишається в ІТТ

У справі про "податкові ями" підозрюваними є два екс-голови Державної податкової адміністрації в Харківській області, один з яких, Андрій Роздайбеда, пішов на угоду зі слідством, а інший, Станіслав Денисюк, залишається в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), повідомили в Головній військовій прокуратурі.

"Роздайбеда уклав угоду із слідством, надавши зізнавальні свідчення у справі про організацію схем ухилення від сплати податків. Що стосується Денисюка, то встановлену судом заставу у 100 млн 320 грн не внесено. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - сказали кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Головної військової прокуратури.

Співрозмовник агентства також повідомив, що Печерський суд столиці на вимогу Головної військової прокуратури заарештував майно більш ніж на 48 млн грн (дев’ять об'єктів нерухомості та шість автомобілів).

Згідно з офіційними реєстрами, С.Денисюк і члени його сім'ї володіють чотирма квартирами в Києві (площею 150,2, 114,7, 100 і 80 кв. м), двома паркомісцями в напівпідземному паркінгу (42,8 кв. м), земельною ділянкою (0,95 га), комплексом господарських будівель і споруд (79,6 кв. м), дачним будинком (364,7 кв. м) та елінгом (160,3 кв. м) у с. Мартове Харківської обл., а також 1/2 земельної ділянки площею 0,2 га в с. Гореничі Київської області, земельною ділянкою площею 0,2 га у с. Феськи Харківської області, 1/2 квартири загальною площею 116,1 кв. м в Ялті та елінгом загальною площею 228,1 кв. м в Алушті.

Крім того, їм належать три гаражі і три квартири (206,9, 156,5 і 198 кв. м) у Харкові, будинок із господарськими будівлями та спорудами, земельною ділянкою (0,0628 га), 1/3 квартири та нежитловим приміщенням (110,3 кв. м) у Кривому Розі, автомобілі Toyota Land Cruiser (2011 р. в.), Nissan Qashgai (2012 р. в.), Mercedes-Benz S500 L4 Матіс (2007 р. в.), Mercedes-Benz ML 350, Toyota Land Cruiser 200 (2011 р. в.), Lexus RX 270 (2013 р. в.), Mercedes-Benz GLC 220, Volkswagen Tiguan (2012 р. в.), Toyota Camry (2015 р. в.), Toyota Corolla (2008 р. в.).

С.Денисюк є одним із засновників ТОВ "Виробничо-будівельна фірма "Профіт-плюс", орієнтовна вартість нерухомого майна якого становить 4,938 млн грн.

"Загальна орієнтовна вартість майна, що належить Денисюку та членам його сім'ї, сягає 119,48 млн грн. Згідно з інформацією органів ДФС України, сума їхнього сукупного доходу з 1998 року і до сьогодні становить майже 41,4 млн грн, що явно не є сумірним з його статками", - наголосили в Головній військовій прокуратурі.

Співрозмовник агентства також додав, що під час обшуків за місцем проживання С.Денисюка було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі $190 тис., EUR13,5 тис., 70 тис. грн та інші цінності.

С.Денисюку інкримінують, що він у період із липня по грудень 2011 р., будучи головою обласної податкової адміністрації, у складі створеної та організованої Віктором Януковичем злочинної організації брав участь у реалізації незаконної схеми з мінімізації податкових зобов'язань шляхом безпідставного декларування "програмними" підприємствами - так званими податковими ямами податкових зобов'язань з ПДВ, які призвели до незаконного використання податкового кредиту. В результаті ненадходження податків збитки держави, за даними слідства, сягнули понад 308 млн грн.

За словами співрозмовника агентства, підозрюваними у справі є ще три людини, які обіймали керівні посади в податкових органах у Харківській області в 2011-2012 рр. Один з них, екс-начальник Державної податкової інспекції в Ленінському районі Харкова Володимир Борисенко, також залишається під вартою, оскільки за нього не внесено застави, визначеної судом (2 млн грн). За даними слідства, в результаті зловживань В.Борисенка в період із серпня 2011-го по квітень 2012 р. державі завдано збитків від ненадходження податків на загальну суму 490 млн 592 грн. За клопотанням прокуратури суд заарештував три об'єкти нерухомості вартістю 627 тис. грн.

Ще двоє підозрюваних - екс-заступник голови Державної податкової служби в Харківській області Тетяна Маслова та екс-начальник Харківської обласної податкової інспекції Андрій Криволапов - вийшли на свободу після внесення майже 3 млн грн та 4,8 млн грн застави відповідно.

Т.Масловій та А.Криволапову інкримінують, що вони в період із квітня по липень 2012 року брали участь у реалізації тієї самої незаконної схеми щодо мінімізації податкових зобов'язань, що й С.Денисюк, через що державі від ненадходження податків завдано збитків на загальну суму 452 млн 496 тис. грн і 390 млн 676 тис. грн відповідно. Суд заарештував належні Т.Масловій два автомобілі вартістю майже 1 млн 700 тис. грн, а також належне А.Криволапову та членам його родини майно вартістю 5,16 млн грн.

Як повідомлялося, 25 травня 2017 року Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу затриманому фігуранту справи про податкові майданчики - екс-голові Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіславу Денисюку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 100 млн 320 грн.