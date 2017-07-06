Події

18:11 06.07.2017

Міносвіти дозволило встановлювати вимоги щодо мінімальних прохідних балів для окремих спеціальностей із 2018 року

Міністерство освіти і науки (МОН) дозволило з 2018 року встановлювати окремі вимоги щодо мінімальної кількості прохідних балів за кожним конкурсним предметом для окремих спеціальностей.

Це закріплено наказом МОН №945 від 30 червня.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я і Міносвіти запровадили в 2017 році мінімальний прохідний бал для абітурієнтів вищих медичних навчальних закладів, проте голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець виступила проти ініціативи МОЗ щодо запровадження прохідного бар'єра на рівні 150 балів, аргументуючи це порушенням прав студентів, а також позбавленням можливості університетів заробляти гроші за рахунок студентів-контрактників.

За інформацією джерела агентства "Інтерфакс-Україна", скасування вимоги щодо мінімальних 150 балів ініціювали ректори шести медичних вишів, які звернулися до Комітету ВР з питань охорони здоров'я. Водночас до МОЗ такі звернення не надходили.

Кабінет Міністрів України 23 червня рекомендував Міносвіти перенести на 2018 рік запровадження цієї норми.

За даними МОЗ, мінімальний прохідний бал для абітурієнтів медичних спеціальностей у 2016 році становив 103 бали, при цьому 37% випускників медичних вишів у 2017 році не змогли скласти міжнародний ліцензійний інтегрований іспит. У 2016 році за статистикою бали за ЗНО студентів-бюджетників коливалися від 159 до 191, тоді як контрактники вступали з балами від 103 до 168.

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