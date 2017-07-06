Польська PCO забезпечить постачання в Україну оптики для оновлення бронетехніки ЗСУ

Польська PCO S.A сприятиме модернізації оптико-електронного обладнання бронетехніки Збройних сил України.

Як повідомила прес-служба держконцерну "Укроборонпром", згідно з укладеним днями контрактом між держфірмою "Укрінмаш", що входить до держконцерну, та PCO, польська сторона поставить в Україну оптико-електронне обладнання, зокрема оптичні приціли, перископи та прилади нічного бачення, для переоснащення понад 30 одиниць армійської бронетехніки, у тому числі БМП-1, БМП-1КШ, БРМ-1К.

Як зазначено в повідомленні, підписанню контракту передувала майже дворічна робота, що передбачала здійснення випробувань польського обладнання зі встановленням його на бронетехніку, а також кодифікацію та сертифікацію техніки.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі держконцерну, на сьогодні контракт уже набув чинності, польська сторона розпочала постачання оптико-електронного обладнання в інтересах українського замовника.

Як повідомлялося, у вересні 2015 року PSO і Житомирський бронетанковий завод (ЖБТЗ), що входить в "Укроборонпром", підписали рамковий договір про співпрацю у цій сфері.

Згідно з домовленостями було передбачено передачу українській стороні польських технологій і комплектуючих для ремонту та модернізації оптико-електронного обладнання української бронетехніки, а також створення на базі ЖБТЗ сервісного центру з обслуговування модернізованої бронетехніки.

Польська PSO - відомий європейський виробник оптико-електронних приладів для силових структур.