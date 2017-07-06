У НАБУ і САП заявляють про законність доказів участі нардепа Полякова в "бурштиновій справі"

Докази, що свідчать про причетність народного депутата фракції "Народний фронт" Максима Полякова до корупційної схеми, пов'язаної з нелегальним видобутком і продажем бурштину, зібрані детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) законно з дотриманням вимог законодавства.

"Заяви народних обранців про політичне переслідування та незаконність доказів є нічим іншим, як спробою перешкодити подальшому розслідуванню фактів їх участі в незаконних угодах", - зазначено в спільній заяві НАБУ і САП, опублікованій на офіційному сайті НАБУ.

При цьому НАБУ опублікувало відеоматеріали, продемонстровані в четвер під час засідання регламентного комітету Верховної Ради, присвяченого розгляду подання генерального прокурора на позбавлення депутатської недоторканності М. Полякова.

Як повідомлялося, прокуратура продемонструвала членам регламентного комітету парламенту аудіозаписи розмов з участю, зокрема, нібито помічниці М. Полякова Тетяни Любонько, де вона обговорює з агентом, впровадженим слідством у схему, згідно з якою депутат може вносити законодавчі зміни за фінансову вигоду. Крім того, продемонстровані відеозаписи, на яких передають гроші, за словами представників прокуратури, помічникам М. Полякова і нардепа з фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що ця операція здійснюється за фактами реалізації корупційних схем у сфері незаконного видобутку бурштину. Він підкреслив, що парламентар може вносити різні законопроекти і поправки до законодавчих ініціатив на власний розсуд, але закон не дозволяє йому вимагати гроші за цю діяльність.

М. Поляков заявляє, у рамках слідчих дій його помічники були зумисне провоковані на отримання хабара. Крім того, він висловив обурення тим, що, за його словами в матеріалах справи не містяться стенограми його спілкування з агентом, де він запевняє, що гроші йому не потрібні.

Парламентар передав генпрокуророві два звернення - про "незаконне закриття кримінальної справи проти Ситника" і про провокацію щодо помічниці М. Полякова.