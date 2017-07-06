Події

18:18 06.07.2017

На навчанні в Кривому Розі поранено оператора місцевого телеканалу

Під час командно-штабного навчання з територіальної оборони в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області отримав вогнепальне поранення оператор місцевого телеканалу, повідомляє Міністерство оборони України.

"За попередньою інформацією, під час демонстраційного заняття із затримання умовного порушника внаслідок необережного поводження зі зброєю з боку інструктора, що проводив заняття, журналіст отримав вогнепальне поранення в шию. Постраждалого було негайно доправлено до лікарні та прооперовано", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті оборонного відомства.

Слідчий відділ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області вирішує питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального правопорушення за ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Обставини та причини події з'ясовують слідчі органи.

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