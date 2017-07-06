Луценко: Подання про зняття недоторканності з Мосійчука може бути знову подане до ВР

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що подання на надання Верховною Радою згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата фракції Радикально партії Ігоря Мосійчука може бути розширене і знову внесене до парламенту до осені.

"Слідство нині перевіряє інші дії, які, ймовірно, можуть служити для розширення подання", - сказав Ю.Луценко журналістам у Києві в четвер.

"Якщо це підтвердиться, думаю, що за літній сезон ми завершимо цю перевірку. І подання в тому ж вигляді або розширеному, документ надійде до Верховної Ради України", - зазначив генпрокурор.

Через деякий час І.Мосійчук заявив, що готовий до зняття з нього недоторканності, оскільки має намір довести свою невинуватість у суді, а також запевнив у відсутності у слідства якихось нових фактів його правопорушень.

"Жодних нових фактів моїх правопорушень немає і бути не може. Натомість із кожним днем з'являється все більше документальних підтверджень моєї невинуватості. Експертизи та інші докази доводять, що справа проти мене була сфальшована з політичних мотивів. Я готовий до зняття депутатської недоторканності. Більше того, я виступав і виступаю, голосував за скасування депутатської недоторканності для всіх народних депутатів", - написав він на своїй сторінці у Facebook у четвер увечері.

Парламентар зазначив, що хоче довести і свою невинуватість у суді, у зв'язку з чим повідомив, що "восени має розпочатися (розгляд - ІФ) мого позову в Європейському суді з прав людини і в тому числі по моєму незаконному затриманню і арешту в стінах Верховної Ради 17 вересня 2015 року".

Нардеп також висловив переконання, що у такий спосіб влада намагається змусити його до підтримання під час голосування парламенту урядових проектів ключових реформ: "Жодні подання не примусять мене зрадити Олега Ляшка і команду Радикальної партії, голосувати за антинародні медичну, пенсійну або земельну реформу.

І.Мосійчук вважає, що озвучені Ю.Луценком плани свідчать про намір генпрокурора до початку наступної сесії парламенту внести два десятки подань на зняття недоторканності з депутатів.

"Ця заява генпрокурора Луценка повністю підтверджує, що на осінь ним буде внесено десятки зо два необґрунтованих подань до ВРУ на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народних депутатів, після відхилення яких Юрій Віталійович (Луценко - ІФ) подасть у відставку і, створивши собі імідж нового антикорупційного комісара Каттані, очолить новий політичний проект", - написав нардеп від Радикальної партії.