Столтенберг приїде до Києва на засідання комісії Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Україну 9-10 липня і візьме участь разом із президентом Петром Порошенком у засіданні комісії Україна-НАТО, повідомила в четвер прес-служба Альянсу.

Є.Столтенберг відвідає Київ на запрошення української влади на чолі Північноатлантичної ради - основного політичного керівного органу НАТО, що складається з постійних представників країн-членів організації.

Засідання комісії Україна-НАТО за участю президента України відбудеться 10 липня, йдеться в повідомленні.

Під час візиту генсек НАТО виступить із промовою в парламенті України, зустрінеться зі спікером та головами парламентських фракцій. Є.Столтенберг проведе двосторонню зустріч із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та відкриє нову будівлю представництва НАТО в Україні.