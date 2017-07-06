Події

18:56 06.07.2017

Столтенберг приїде до Києва на засідання комісії Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Україну 9-10 липня і візьме участь разом із президентом Петром Порошенком у засіданні комісії Україна-НАТО, повідомила в четвер прес-служба Альянсу.

Є.Столтенберг відвідає Київ на запрошення української влади на чолі Північноатлантичної ради - основного політичного керівного органу НАТО, що складається з постійних представників країн-членів організації.

Засідання комісії Україна-НАТО за участю президента України відбудеться 10 липня, йдеться в повідомленні.

Під час візиту генсек НАТО виступить із промовою в парламенті України, зустрінеться зі спікером та головами парламентських фракцій. Є.Столтенберг проведе двосторонню зустріч із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та відкриє нову будівлю представництва НАТО в Україні.

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