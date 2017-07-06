Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, був поранений військовий

Бойовики в четвер надалі обстрілювали позиції Збройних сил України на Донбасі на всіх напрямках, і на 18:00 четверга кількість таких провокацій сягнула 15, внаслідок чого був поранений один військовослужбовець української армії, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир'я, причому сьогодні інтенсивність вогню вони не знижують. Навпаки, станом на цю годину кількість ворожих збройних провокацій вже сягнула середньостатистичної відмітки останніх двох діб. З початку доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, одного разу окупанти били з мінометів", - йдеться в зведенні станом на 18:00 четверга, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

В інформації зазначено, що на приморському напрямку бойовики порушили перемир'я шість разів. Протягом дня з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських військових у районі Павлополя, Гнутового та Лебединського. А поблизу Широкиного, окрім піхотного озброєння, застосовували 82-мм міномети.

Також шість фактів обстрілів із боку бойовиків зафіксовано на донецькому напрямку, де бандформування з північного передмістя тимчасово окупованого Донецька били по позиціях сил АТО неподалік Авдіївки, Опитного, Пісків і Невельського. Там же бойовики застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, озброєння БМП.

На луганському напрямку бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зокрема, з гранатометів і великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ поблизу Старого Айдара і двічі - в районі селища Жовтого.