Події

19:36 06.07.2017

На Миколаївщині ліквідовують масштабні пожежі

У Миколаївській області зранку 6 липня фіксується рекордна кількість займань на відкритих територіях, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За даними відомства, випадки займання зафіксовано майже в усіх районах області, а в деяких населених пунктах по кілька вогневих випадків одночасно. Зафіксовано три пожежі у Вітовському та Інгульському районах області, площа яких сягнула понад 2 гектари кожна.

"Ситуація з пожежами на відкритих територіях викликає суттєве занепокоєння, адже їх кількість б'є усі рекордні показники", - йдеться в заяві облуправління відомства.

Підрозділи Головного управління ДСНС України в Миколаївській області працюють у посиленому режимі. Для ліквідації пожеж залучають резервну техніку та особовий склад. В деяких випадках на місце пожежі направляють відділення із сусідніх або межуючих районів.

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