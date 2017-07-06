Події

19:40 06.07.2017

Дипломати в ООН повідомляють, що Росія заблокувала заяву Радбезу по КНДР

Росія заблокувала схвалення заяви РБ ООН, в якій рішуче засуджується запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) і повторюється заклик про необхідність прийняти "подальші значні заходи" за рішенням північнокорейської проблеми, повідомило агентство Ассошіейтед Прес у четвер з посиланням на дипломатів з ООН.

"Дипломати, говорячи на умовах анонімності, повідомили, що найближчий соратник Північної Кореї Китай, ухвалив текст", - йдеться в повідомленні.

За їх словами, обговорення документа триває і в четвер, щоб знайти варіант, який влаштує всі 15 членів Радбезу.

За словами одного зі співрозмовників агентства, "Росія висловила несхвалення, так як в запропонованій заяві йдеться, що був проведений запуск саме МБР".

Напередодні заступник постійного представника РФ при ООН Володимир Сафронков заявив, що ситуація, пов'язана з останнім випробуванням КНДР балістичної ракети, вимагає вивчення і уточнення.

У вівторок Центральне телебачення КНДР повідомило про випробування першої міжконтинентальної балістичної ракети.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, був поранений військовий

Столтенберг приїде до Києва на засідання комісії Україна-НАТО

Луценко: Подання про зняття недоторканності з Мосійчука може бути знову подане до ВР

Новий закон про приватизацію захистить інвесторів за англійським правом

Свідчення Кацуби дають підстави готувати подання про зняття недоторканності з Бакуліна

ОСТАННЄ

Законопроект "Про освіту" не забезпечений фінансами і передбачає скорочення більш як половини педагогічних працівників

На Миколаївщині ліквідовують масштабні пожежі

Правоохоронці здійснили обшук в офісах компанії Risoil

На навчанні в Кривому Розі поранено оператора місцевого телеканалу

У НАБУ і САП заявляють про законність доказів участі нардепа Полякова в "бурштиновій справі"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog618.html
РЕКЛАМА