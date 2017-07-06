Дипломати в ООН повідомляють, що Росія заблокувала заяву Радбезу по КНДР

Росія заблокувала схвалення заяви РБ ООН, в якій рішуче засуджується запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) і повторюється заклик про необхідність прийняти "подальші значні заходи" за рішенням північнокорейської проблеми, повідомило агентство Ассошіейтед Прес у четвер з посиланням на дипломатів з ООН.

"Дипломати, говорячи на умовах анонімності, повідомили, що найближчий соратник Північної Кореї Китай, ухвалив текст", - йдеться в повідомленні.

За їх словами, обговорення документа триває і в четвер, щоб знайти варіант, який влаштує всі 15 членів Радбезу.

За словами одного зі співрозмовників агентства, "Росія висловила несхвалення, так як в запропонованій заяві йдеться, що був проведений запуск саме МБР".

Напередодні заступник постійного представника РФ при ООН Володимир Сафронков заявив, що ситуація, пов'язана з останнім випробуванням КНДР балістичної ракети, вимагає вивчення і уточнення.

У вівторок Центральне телебачення КНДР повідомило про випробування першої міжконтинентальної балістичної ракети.