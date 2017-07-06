Трампу не вдалося забронювати готель в Гамбурзі на G20

Співробітники Білого дому не змогли забронювати номер президенту США Дональду Трампу і його делегації ні в одному з висококласних готелів Гамбурга на час проведення саміту G20, оскільки занадто пізно почали перейматися цією проблемою, повідомляє в четвер німецька газета Hamburger Abendblatt.

За інформацією видання, співробітники Білого дому, відповідальні за розміщення Трампа, мали намір поселити його в готелі класу люкс Four Seasons, але на дати проведення саміту - 7 і 8 липня - все 156 номерів виявилися повністю викуплені делегацією з Саудівської Аравії. Також вони забронювали кілька номерів в Hotel Renaissance і в The Westin.

Інші розкішні готелі Гамбурга виявилися також заброньованими для делегацій ключових фігур саміту. Делегації з Росії, Південної Кореї та Австралії зупиняться в готелі Park Hyatt, представники В'єтнаму забронювали готель Reichshof, а делегації з КНР і Італії - The Grand Elysee.

В результаті Трамп, за деякими даними, зупиниться в гостьовому будинку сенату в Гамбурзі, а його персонал і команда будуть розміщені в генеральному консульстві США. Також ЗМІ висловлювали припущення, що американський президент зупиниться в Берліні на час саміту, а на заходи буде прибувати на вертольоті.

В цілому для розміщення світових лідерів, їх персоналу та служб безпеки, які прибули в Гамбург на саміт "великої двадцятки", буде потрібно 9 тис. готельних номерів.