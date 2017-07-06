"Метінвест" готовий до переговорів з ІСД щодо реструктурізації заборгованості ДМК

Найбільша українська гірничо-металургійна компанія "Метінвест" не планує і не провадить переговорів щодо придбання Дніпровського металургійного комбінату (ДМК, Кам’янське Дніпропетровській обл.), що входить до корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), але готова до досягнення домовленостей щодо реструктуризації заборгованості підприємства.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в галузі, ніяких планів щодо купівлі ДМК у "Метінвесту" немає.

У свою чергу один із великих власників "ІСД", контрольний пакет акцій якої належить російським акціонерам, народний депутат Сергій Тарута під час зустрічі з представниками профспілкового та робочого активу ДМК, яка відбулася 4 липня, заявив, що інформація про продаж ДМК "Метінвесту" не відповідає дійсності.

"Наскільки мені відомо, ці чутки неправдиві. На сьогодні дійсно тривають переговори з керівництвом "Метінвеста", перед яким у ДМК є велика заборгованість. Цей діалог не стосується продажу комбінату, а навпаки, відновлення його діяльності. Борг ДМК перед "Метінвестом" планують структурувати, щоб в подальшому компанія не блокувала роботи комбінату, а навпаки, здійснювала постачання сировини", - сказав С.Тарута, слова якого наводить місцевий сайт www.5692.com.ua.

При цьому народний депутат зазначив, що готовий допомагати у відновленні роботи ДМК, вважаючи причиною його зупинки блокаду залізничного сполучення НКТ із підконтрольними Україні територіями.

"Блокада, ініційована українськими "а-ля патріотами", призвела до зупинки не лише Алчевська (Алчевського меткомбінату, що також входить до "ІСД" - ІФ), а й нашого рідного комбінату. Вважаю, що блокада - злочин. Є акціонери, які мають вирішувати цю проблему, але у них не вийшло. Я погодився допомогти, і головне моє завдання - запуск ДМК. У підприємства зараз досить серйозні проблеми: вантаж кредиторів і численні судові процеси", - констатував С.Тарута.

За його словами, для вирішення цих проблем необхідно підійти комплексно: провести переговори з акціонерами, постачальниками сировини і комунальних послуг.

Парламентар додав, що у нього найближчого тижня заплановані зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та віце-прем’єр-міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим.

Водночас С.Тарута визнав, що у ДМК немає коштів для оплати робіт усім постачальникам і запуску комбінату, тому необхідно провести складні переговори й відновити довіру до менеджменту ДМК. Для цього нардеп вважає за необхідне провести переговори з найбільшими кредиторами.

С.Тарута зазначив, що російські акціонери відсторонилися від вирішення проблем ДМК.

"Починаючи з березня 2014 року, я з ними не спілкувався з політичних мотивів. Трьох місяців, доки ДМК перебуває на простої, було цілком достатньо для ухвалення конкретних рішень і дій. Ми бачимо, що частина російських акціонерів відсторонилася від вирішення проблеми, і ми, відповідно, маємо самостійно ініціювати переговори", - вважає С.Тарута, слова якого наводить видання.

Як повідомляв генеральний директор ДМК В'ячеслав Мосьпан під час спільної наради адміністрації ДМК і профспілкового активу комбінату, для запуску виробництва підприємства з роботою трьох доменних печей з додатною рентабельністю необхідно одноразово $150 млн.

ДМК останнім часом працював на 25-30% потужності через відсутність коксу та обігових коштів. 30 березня 2017 року було видано накази №305 "Про роботу комбінату в умовах зупинки основного виробництва" і №307 "Про "гарячу" консервацію обладнання комбінату" через гострий брак обігових коштів і відсутність сировини для роботи.

При цьому на комбінаті заявляли, що після відшкодування ПДВ у розмірі 1,2 млрд грн ДМК відновить роботу. Державна казначейська служба повідомила, що у квітні поточного року ДМК було відшкодовано 1 млрд 204,6 млн грн, у березні - 647,8 млн грн. Проте досі підприємство простоює.

ДМК у 2016 році скоротив випуск прокату на 16% порівняно з 2015 роком - до 1,960 млн тонн, сталі - на 15,4%, до 1,967 млн тонн, чавуну - на 13,8%, до 1,945 млн тонн.

ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання.

Підприємство контролює корпорація "ІСД", заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, ДМК, меткомбінат ISD-Dunaferr та ISD-Huta Czestochowa.