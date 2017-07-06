Події

20:13 06.07.2017

У Київській області вночі горіло несанкціоноване звалище

На сміттєвому звалищі біля с. Коржі Баришівського району Київської області в середу ввечері виникло займання, яке рятувальники ліквідували після півночі, повідомляє головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"5 липня о 20:40 до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про займання сміття на несанкціонованому сміттєвому звалищі поблизу с. Коржі. На місці було встановлено, що вогнем охоплено 0,2 га сміття. Пожежу о 23:15 було локалізовано і о 01:55 - ліквідовано", - повідомляється на офіційному сайті ДСНС у четвер.

Причину загоряння встановлюють. Для гасіння пожежі було залучено чотири одиниці техніки і 18 людей особового складу відомства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг приїде до Києва на засідання комісії Україна-НАТО

Австрія закрила справу проти екс-радника Ющенка Юссефа

Трампу не вдалося забронювати готель в Гамбурзі на G20

Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, був поранений військовий

Столтенберг приїде до Києва на засідання комісії Україна-НАТО

ОСТАННЄ

Головна протестна акція антиглобалістів стартувала в Гамбурзі

В результаті повені в Японії загинули шестеро людей

Трамп відвідає батьківщину своєї дружини

Гройсман та британські депутати обговорили хід реформ в Україні і ситуацію на Донбасі

Порошенко зустрінеться з Генсеком ООН Гутеррешем у неділю в Києві

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на услуги на price.ua
РЕКЛАМА