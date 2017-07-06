У Київській області вночі горіло несанкціоноване звалище

На сміттєвому звалищі біля с. Коржі Баришівського району Київської області в середу ввечері виникло займання, яке рятувальники ліквідували після півночі, повідомляє головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"5 липня о 20:40 до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про займання сміття на несанкціонованому сміттєвому звалищі поблизу с. Коржі. На місці було встановлено, що вогнем охоплено 0,2 га сміття. Пожежу о 23:15 було локалізовано і о 01:55 - ліквідовано", - повідомляється на офіційному сайті ДСНС у четвер.

Причину загоряння встановлюють. Для гасіння пожежі було залучено чотири одиниці техніки і 18 людей особового складу відомства.