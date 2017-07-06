Австрія закрила справу проти екс-радника Ющенка Юссефа

Правоохоронці Австрії, які в лютому цього року заарештували екс-радника президента України Віктора Ющенка 53-річного Хареса Юссефа за виписаним Іспанією європейським ордером і за два тижні звільнили його під заставу EUR100 тис., припинили цю справу у зв'язку з тим, що Х.Юссеф представ на слуханнях у його справі в Іспанії, повідомляє в четвер австрійське видання Profil.

"Європейський ордер на його арешт втрачає всяку силу, і ми закриваємо цю справу з нашого боку", - наводить Profil слова прес-секретаря Віденського земельного суду.

Австрійське видання стверджує, що Х.Юссеф вважається ключовою постаттю у справі українського мільярдера Дмитра Фірташа, який із 2014 року перебуває у Відні у зв'язку з його переслідуванням спочатку з боку США, а з цього року - ще й Іспанії. За даними Profil, іспанська влада вважала Х.Юссефа "правою рукою" Д.Фірташа і підозрювала в співучасті в злочинній організації, тоді як обидва українські бізнесмени заперечують звинувачення.

Згідно з публікацією видання, в травні Х.Юссеф представ на слуханнях у Барселоні, про що іспанські правоохоронці з великою затримкою потім повідомили Австрії.

За даними Profil, поки що не ясно, як розвиватиметься справа Х.Юссефа в Іспанії. Прес-секретар іспанської прокуратури лише уточнила виданню, що справу в Барселоні ще розглядатимуть у середині липня, а її деталі закриті. Profil нагадав, що влітку минулого року у ній було заарештовано вісьмох підозрюваних, одного з яких було звільнено.

Як повідомлялося, голова ради групи компаній Group DF Д.Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим у 2013 році. Під час попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції до США. Д.Фірташ усі звинувачення заперечував і назвав їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Д.Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не покидати Австрії. 30 квітня 2015 року цей самий суд відхилив запит Мін’юсту США про екстрадицію Д.Фірташа до цієї країни, вказавши на неможливість виключити політичні мотиви запиту про видачу українця з боку США. У вересні 2015 року прокуратура Відня (Австрія) подала апеляцію на це рішення, 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня задовольнив її.

Проте остаточне рішення про екстрадицію за федеральним міністром юстиції Австрії, який чекає на завершення розгляду ще одного запиту на екстрадицію Д.Фірташа - від Іспанії, за яким він був затриманий прокуратурою Відня одразу після засідання апеляційного суду 21 лютого. Земельний суд 23 лютого до розгляду запиту по суті відпустив бізнесмена під зобов'язання регулярно являтися до суду і не покидати територію Австрії, а також з огляду на заставу в EUR125 млн у справі про екстрадицію до США. Після звільнення зі слідчого ізолятора Д.Фірташ знову заявив, що не винен, а запити США та Іспанії назвав частиною кампанії з його політичного переслідування.

Згідно з правилами європейського ордера на арешт, який був виписаний Іспанією, після рішення суду про запобіжний захід є 30 днів на рішення суду першої інстанції з питання екстрадиції Д.Фірташа до Іспанії, а потім ще 30 днів для розгляду його в другій інстанції у разі подання апеляції. Проте, за даними ЗМІ, засідання суду першої інстанції затягується у зв'язку із запитом додаткових матеріалів у іспанських правоохоронців.

Що стосується зв'язків між українськими бізнесменами, то австрійське видання Kurier раніше зазначало, що оточення Д.Фірташа не підтверджувало, що Х.Юсефф був давнім діловим партнером засновника та голови Group DF. Іспанські ж ЗМІ стверджували з посиланням на слідство, що Х.Юссеф начебто розпоряджався потоками грошей, що надходили йому від Д.Фірташа.