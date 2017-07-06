В результаті повені в Японії загинули шестеро людей

Щонайменше, шість осіб загинули, ще 17 вважаються зниклими без вісти в результаті повені на заході Японії, викликаної сильними дощами, повідомляє в четвер агентство "Кіодо".

Раніше надходили дані про двох загиблих.

Понад 450 тис. жителів префектур Кумамото, Оіта і Фукуока були евакуйовані в притулки.

Повідомляється, що близько 700 людей опинилися ізольованими у віддалених поселеннях. Сили самооборони Японії проводять пошуково-рятувальні заходи.

Метеорологічне агентство Японії випустило спеціальне повідомлення з закликом до пильності через повені і зсуви.