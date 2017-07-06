Події

21:10 06.07.2017

Головна протестна акція антиглобалістів стартувала в Гамбурзі

Демонстрація антиглобалістів під назвою "Ласкаво просимо до пекла" почалася в Гамбурзі, де 7-8 липня пройде саміт G20, передає в четвер німецьке агентство DPA.

Присутні на заході Гамбурга учасники демонстрації почали рух, плануючи пройти маршем через все місто.

За оцінками місцевої поліції, число протестуючих досягає 6 тис. чоловік. У свою чергу організатори ходи заявляють про майже 8 тис. демонстрантів.

За даними агентства, акція проходить поки без інцидентів.

Раніше німецька газета Die Berliner Zeitung написала, що в цій акції планують взяти участь близько 10 тис. чоловік. При цьому місцеві правоохоронці попередили, що близько 8 тис. демонстрантів можуть застосувати силу під час протесту.

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