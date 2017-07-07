Один військовослужбовець загинув, один поранений в результаті 25 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу на Донбасі

Бойовики за минулу добу 25 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Фейсбук в п'ятницю вранці.

"В результаті бойових дій один військовослужбовець ЗС України вчора загинув. Ще один український воїн отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку бойовики відкривали вогонь 11 разів. Зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Гнутового, Павлополя, північніше - у Новотроїцького та Мар'їнки. Крім того, поблизу Широкиного НВФ відкривали вогонь з 82-мм мінометів, а ввечері біля Павлополя застосували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120-мм.

На донецькому напрямку було зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій. Вранці та вдень бойовики сконцентрували свій вогонь в північному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Там НВФ неодноразово відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів і час від часу - з озброєння БМП з оборонних укріплень ЗСУ в районі Авдіївки, Дослідного, Пєсков і Невельського. Увечері бойовики провели щільний обстріл позицій сил АТО в районі Троїцького. Там застосовувалися міномети калібру 120-мм, озброєння БМП, гранатомети різних модифікацій і великокаліберні кулемети.

На луганському напрямку бойовики 6 разів обстрілювали опорні пункти ЗСУ, але забороненої зброї не застосовували. Під вогонь НВФ з гранатометів та інших зразків піхотного озброєння в четвер потрапили підрозділи ЗСУ, які тримають оборону в районі Старого Айдара, Жовтого, Станиці Луганської, Дінця і Кримського.