Марина Порошенко візьме участь в Першому міжнародному гендерному форумі в Харкові

У п'ятницю, 7 липня, в Харкові відбудеться Перший міжнародний гендерний форум, в якому візьме участь дружина президента Марина Порошенко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Як зазначено в програмі, опублікованій на сайті ХОДА, в роботі форуму планують також взяти участь глава ХОДА Юлія Світлична, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, народні депутати Ірина Луценко та Ірина Суслова, а також представники і представниці посольств США, Австралії та європейських країн в Україні, вчені, політики, бізнесмени та громадські діячі.

"Ключовими темами для обговорення на форумі обрані сучасні тенденції гендерної проблематики в Україні та Європі, гендерне питання в період збройних конфліктів, участь жінок і чоловіків у прийнятті управлінських та громадських рішень", - йдеться в повідомленні прес-служби ХОДА.