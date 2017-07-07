США підтримали проведення в Нідерландах суду у справі MH17

Вашингтон упевнений в здатності нідерландського правосуддя прийняти справедливе рішення і закликав країни співпрацювати зі слідством для встановлення винних.

Сполучені Штати вітають рішення Об'єднаної слідчої групи (JIT) про проведення в Нідерландах суду у справі про катастрофу на сході України малайзійського Boeing, що виконував рейс MH17. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, опублікованому в четвер, 6 липня, на сайті відомства.

"Ми повністю впевнені в здатності нідерландської системи кримінального правосуддя прийти до справедливого і неупередженого рішення", - підкреслюється в заяві.

Вашингтон, йдеться далі в документі, буде продовжувати спільну роботу з JIT в розслідуванні трагедії і закликає інші країни теж співпрацювати для притягнення винних до відповідальності.

Boeing-777, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, імовірно було збито ракетою над територією Донецької області 17 липня 2014 року. Всі 298 чоловік,які знаходилися на борту, загинули. Оскільки дві третини жертв були підданими Нідерландів, розслідування авіакатастрофи проводиться в цій країні. В ході розслідування було встановлено, що літак був збитий з "Бука", виробленого в Росії. Москва заявляє, що відповідальність за крах лайнера лежить на Києві.

Незалежна експертно-журналістська група Bellingcat дійшла висновку, що "Бук" був привезений з РФ на територію на сході України, підконтрольну сепаратистам.