Події

07:28 07.07.2017

Увечері 7 липня рух транспорту в центрі столиці тимчасово обмежать

У зв'язку з проведенням маршу увечері 7 липня в п'ятницю, тимчасово буде обмежено рух транспорту ряду вулиць у центральній частині столиці, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"7 липня орієнтовно з 18:00 до 23:00 в зв'язку з проведенням маршу до дня народження Мирослава Мисли (відповідно до звернення ВО "Свобода") буде виконуватися призупинення або часткове обмеження руху транспорту по вулицях, якими пролягає маршрут заходу, а саме: від Арсенальної площі - вул. Грушевського - Кріпосного провулка - вул. Інститутській - вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі) - Володимирським спуском - вул. Сагайдачного - до Контрактової площі", - йдеться в повідомленні на сайті мерії в четвер .

Під час проведення акції співробітники патрульної поліції можуть здійснювати призупинення транспорту. Крім того, можливі тимчасові зміни в роботі автобусів №24, №62, №114 КП "Київпастранс".

У КМДА просять водіїв і пасажирів наземного громадського транспорту враховувати зазначену інформацію і утриматися від поїздок зазначеними вулицями, і, по можливості, вибирати інші маршрути руху.

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