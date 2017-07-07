Події

07:32 07.07.2017

Росію підозрюють в кібератаці на АЕС в США

США запідозрили Росію в кібератаці на "десятки електростанцій" в Канзасі, в тому числі на ядерні установки. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на ряд американських чиновників.

За даними співрозмовників видання, атаку було проведено неділю назад з метою "зірвати енергопостачання країни", а також проникнути в системи управління обладнанням, що використовується в електроенергетиці. Електростанціям було розіслано загальне попередження.

Однією зі станцій, в системи якої "намагалися проникнути хакери", стала АЕС Wolf Creek. Її представники підтвердили виданню факт спроби проникнення і повідомили, що вона не позначилася на роботі станції.

Однак в місцевих управліннях МВС і ФБР заявили виданню, що "немає ніяких ознак загрози для громадської безпеки", представники Ради національної безпеки, а також директор Національної розвідки і комісії з ядерного регулювання відмовилися від коментарів.

Bloomberg підкреслює, що у президента США Дональда Трампа буде можливість обговорити приписувані Росії кібератаки на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 7 липня, проте "поки неясно, чи торкатиметься Трамп цієї теми".

Раніше Reuters повідомляв про те, що хакери можуть готувати нові атаки на об'єкти енергетичної інфрастурктури в США, в тому числі пов'язані з ядерним сектором. За даними влади, хакери з травня роблять спроби зламати комп'ютерні системи промислових об'єктів.

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