Землетрус магнітудою 5,6 стався в акваторії Тихого океану біля узбережжя Чилі в 38 км на захід від прибережного міста Сан-Антоніо в центральній частині країни, повідомляє Інтерфакс.

За даними оперативного опрацювання Алтайсько-Саянської філії Геофізичної служби, епіцентр зафіксованого в 6:04 кск в п'ятницю землетрусу мав координати -33.68 градуса південної широти і -72.02 градуса західної довготи.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як "дуже сильний".