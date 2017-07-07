На Донбасі судитимуть злочинців, які 2014 року захопили прокуратуру в Бахмуті

У Донецькій області будуть судити 3 членів озброєної банди, які брали участь в захопленні будівлі прокуратури в м.Бахмут навесні 2014 року, повідомила прес-служба прокуратури Донецької області

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено розслідування кримінального провадження стосовно 3 осіб, які брали участь у правопорушеннях в період з квітня по червень 2014 року на території Бахмута", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в четвер.

Під час слідства встановлено, що в середині квітня 2014 року, коли місто тимчасово перебувало під контролем бойовиків, 13 чоловіків - жителів Бахмута вирішили створити організовану збройну групу (банду) з метою здійснення ряду злочинів. Вони нападали на місцевих жителів, викрадали чуже майно і транспортні засоби, зберігали зброю, а також захоплювали будівлі.

У прокуратурі уточнили, що члени зазначеної банди 30 травня 2014 захопили будівлю місцевої прокуратури, в подальшому використовуючи останню як місце дислокації організованої групи.

У квітні 2017 у фігурантів під час обшуку за місцем проживання виявлено та вилучено арсенал зброї: 8 реактивних піхотних вогнеметів, 9 автоматів, протитанкова граната і більше 15 тис патронів.

Дії підозрюваних кваліфіковані за 9 статтями Кримінального кодексу України, а саме: ст.257 (бандитизм), ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ст.341 (захоплення державних будівель), ст .187 (розбій), ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст.260 (створення непередбачених законом збройних формувань).

У червні фігурантам справи оголосили про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Зараз обвинувальний акт спрямований до Артемівського районного суду для розгляду по суті. Троє обвинувачених перебувають під вартою.

Разом з тим, ще 10 учасників банди ховаються від органів досудового розслідування. Відносно них матеріали виділені в окреме кримінальне провадження