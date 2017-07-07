Переговори про об'єднання Кіпру завершилися без результату

Багатогодинні консультації не привели до компромісу. Анкара хоче зберегти частину військового контингенту на півночі Кіпру і статус держави-гаранта, греки і кіпріоти - проти.

Черговий раунд переговорів про об'єднання кіпрської держави в швейцарському Кран-Монтана завершилися безрезультатно. Про це рано вранці в п'ятницю, 7 липня, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Консультації розпочалися в першій половині дня четверга і закінчилися лише о третій годині ранку п'ятниці, відзначає агентство dpa.

Головним каменем спотикання на переговорах є система держав-гарантів і питання виведення турецьких військових з острова. Анкара висловила готовність вивести більшу частину свого контингенту, який зараз становить 35 тисяч солдатів, з невизнаної міжнародним співтовариством Турецької республіки Північного Кіпру. Але за умови, що решта військового контингенту продовжить перебувати на острові як мінімум протягом 15 років, а Туреччина збереже статус держави-гаранта. Влада Кіпру і Греції наполягає на повному виведенні турецьких військ з острова і заявляє, що держави ЄС не потребують держав-гарантів.

Раніше в поточному році переговори про об'єднання Кіпру проходили вже в січні і квітні, але так само не принесли результатів.

Кіпр був розділений в 1974 році після збройного вторгнення Туреччини. Окупованими виявилися 37 відсотків території острова, на якій в 1983 році було проголошено Турецьку республіку Північного Кіпру. Її визнала лише Анкара. У 2004 році в Євросоюз вступила Республіка Кіпр, населена греками-кіпріотами. На північну частину острова законодавство ЄС не поширюється. У свою чергу Туреччина не визнає уряд Республіки Кіпр. Влада Кіпру з 2005 року блокує переговори між ЄС і Анкарою про вступ Туреччини до Євросоюзу.