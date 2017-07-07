Пасажир намагався пробратися в кабіну пілота на рейсі з Сіетла

Літак авіакомпанії Delta Air Lines, що вилетів до Пекіна, повернувся в аеропорт Сіетла одразу після зльоту через пасажира, який спробував пробратися в кабіну пілота. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох осіб, знайомих з інцидентом.

Виданню невідомі подробиці події, проте, за його інформацією, під час спроби пасажира пробратися в кабіну постраждали двоє інших пасажирів і один член екіпажу.

Літак Boeing 767-300ER розвернувся над західним узбережжям Канади і повернувся в аеропорт Сіетл / Такома близько 19:40 за місцевим часом (5:55 кск).

Авіакомпанія в офіційній заяві вказала, що пасажира зняли з рейсу через "порушення безпеки", яке трапилося на борту літака. Правоохоронці затримали порушника після посадки літака.