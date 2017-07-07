У Гамбурзі напередодні саміту G20 відбулися заворушення

Акції протесту, приурочені до саміту країн G20, до ночі переросли в безлади, ініційовані хуліганськими лівими екстремістами. Ситуація нормалізувалася лише до ранку 7 липня.

Напередодні саміту G20, який відкривається 7 липня, в Гамбурзі пройшли акції протесту, які в ряді районів міста переросли в зіткнення поліції з хуліганськими лівими екстремістами з так званого "Чорного блоку" - аморфного угруповання, що об'єднує різні анархістські і лівацькі течії.

Заворушення в Гамбурзі спалахнули майже оддразу після початку акції протесту "Welcome to Hell", приуроченої до початку саміту країн "великої двадцятки". Поліція зупинила хід, щоб ізолювати з натовпу в 12000 демонстрантів приблизно 1000 екстремістів "Чорного блоку" в масках і одязі чорного кольору, так як носіння масок, що закривають обличчя, під час демонстрацій є порушенням закону про масові заходи.

Це різко загострило ситуацію. Екстремісти, що просочилися в ряди мирних демонстрантів, почали закидати поліцейських пляшками, димовими шашками, петардами і іншими предметами. У відповідь поліція застосувала водомети і перцевий газ. Незабаром після початку зіткнень організатори "Welcome to Hell" повідомили, що акція протесту завершена.

Однак через якийсь час обстановка знову загострилася - демонстранти, які погодили з поліцією відновлення ходи в районі Санкт-Паулі, знову атакували правоохоронців. Колону протестуючих зупинили на вулиці Ріпербан, оскільки серед них знову перебували лівацькі екстремісти "Чорного блоку" в масках.

В ході зіткнень з протестуючими 76 поліцейських отримали різні поранення. П'ятеро були доставлені в лікарню. Зокрема, один поліцейський отримав пошкодження ока в результаті вибуху петарди. Про число постраждалих демонстрантів до ранку п'ятниці повідомлень не надходило.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) процитував у Twitter заяву канцлера Ангели Меркель (Angela Merkel): "Я висловлюю повагу мирним демонстрантам, вони користуються своїм демократичним правом. Ті ж, хто проявляє агресію, знущаються над демократією". За словами Меркель, насильницьким протестам "немає виправдання".

Ближче до ранку, коли обстановка вже нормалізувалася, з горища одного з будинків на поліцейських викинули тисячі саморобних 1-доларових банкнот з написом "United States of Ignorance". На лицьовій стороні купюри було зображено голову білого ведмедя, на зворотному боці - заєць в костюмі і краватці.

У кварталі Шанценфіртель демонстранти підпалювали велосипеди, сміття та інші предмети. Полум'я однієї з вуличних пожеж сягало трьох метрів у висоту. На деяких вулицях на проїжджій частині були розкидані дорожні шипи. В районі Санкт-Паулі і сусідньому кварталі Шанценфіртель велике число людей в масках громили вітрини магазинів і автомобілі.

Лише до 4 години ранку ситуація остаточно нормалізувалася.

Безпеку в Гамбурзі в зв'язку з відкриттям 7 липня самітом країн "Групи двадцяти" забезпечують близько 20 тисяч поліцейських.