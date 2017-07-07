Порошенко нагородив 159 військовослужбовців ЗСУ

Президент України Петро Порошенко нагородив 159 військовослужбовців Збройних сил України, п'ятеро з них - посмертно.

"Президент Петро Порошенко нагородив 159 військовослужбовців Збройних сил України, які проявили мужність при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддано виконували військовий обов'язок", - йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Один військовий відзначений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, один - орденом Богдана Хмельницького III ступеня, п'ятеро нагороджені орденом "За мужність" III ступеня, двоє - медаллю "За військову службу Україні", 150 військових - медаллю "Захиснику Вітчизни".

Разом з тим, п'ятеро героїв відзначені президентом нагородами посмертно.