Події

08:45 07.07.2017

Порошенко нагородив 159 військовослужбовців ЗСУ

Президент України Петро Порошенко нагородив 159 військовослужбовців Збройних сил України, п'ятеро з них - посмертно.

"Президент Петро Порошенко нагородив 159 військовослужбовців Збройних сил України, які проявили мужність при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддано виконували військовий обов'язок", - йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Один військовий відзначений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, один - орденом Богдана Хмельницького III ступеня, п'ятеро нагороджені орденом "За мужність" III ступеня, двоє - медаллю "За військову службу Україні", 150 військових - медаллю "Захиснику Вітчизни".

Разом з тим, п'ятеро героїв відзначені президентом нагородами посмертно.

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