Події

08:48 07.07.2017

На Черкащині знеструмленими залишаються 24 населених пункти

У Черкаській області без електропостачання залишаються 24 населених пункти, які були знеструмлені з 4 на 5 липня, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 7.00 7 липня залишаються знеструмленими 24 населених пункти в Черкаській області", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю вранці.

У ДСНС підкреслили, що 6 липня відновлено електропостачання 44 населених пунктів у трьох областях: Закарпатська - 18, Львівська - 17 і Черкаська - 9, які були знеструмлені з 4 на 5 липня

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