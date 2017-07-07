На Черкащині знеструмленими залишаються 24 населених пункти

У Черкаській області без електропостачання залишаються 24 населених пункти, які були знеструмлені з 4 на 5 липня, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 7.00 7 липня залишаються знеструмленими 24 населених пункти в Черкаській області", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю вранці.

У ДСНС підкреслили, що 6 липня відновлено електропостачання 44 населених пунктів у трьох областях: Закарпатська - 18, Львівська - 17 і Черкаська - 9, які були знеструмлені з 4 на 5 липня