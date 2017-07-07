Південна Корея запропонувала діалог Кім Чен Ину

Президент Південної Кореї Джеін Мун заявив про готовність Сеула провести переговори з КНДР з військових питань, в тому числі припинення військових дій на кордоні. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на заяву південнокорейського президента в Берліні.

Крім того, Південна Корея має намір запропонувати КНДР заходи по возз'єднанню сімей, взаємне припинення пропагандистського мовлення, яку обидві країни ведуть через гучномовці на міждержавному кордоні.

"Уряд працює над імплементацією пропозицій [Джеін] Мун. Ми очікуємо отримати позитивну відповідь Північної Кореї на пропозицію Сеула, спрямовану на забезпечення миру на Корейському півострові", - сказала представник південнокорейського міністерства у справах об'єднання країни Лі Юджин. Вона додала, що план військових переговорів розглядається урядом, його деталі будуть оприлюднені найближчим часом.

Раніше влада КНДР заявила про успішне випробування першої міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-14" за наказом лідера КНДР Кім Чен Ина, який особисто спостерігав за випробуванням. Її запустили в сторону Японії. Про це повідомляв телеканал NHK. Ракета подолала відстань в 933 км, досягнувши висоти в 2802 км. За словами Генсекретаря уряду Японії Есіхіде Суги, ракета впала на економічній території цієї країни. Уряд Японії висловив протест і засудив пуск ракети.