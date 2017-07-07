У екс-заступника голови адміністрації Януковича Чмиря виявили незадекларовані $1,1 млн.

У колишнього заступника голови Адміністрації президента України Віктора Януковича, екс-глави Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря під час обшуків знайшли в двох банківських скриньках 1 млн 180 дол. Замість задекларованих ним 572 тис. дол., повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Під час обшуків 2 банківських сейфів Ю.Чмиря замість задекларованих ним 572 тис. дол. знайшли 1 млн 180", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

За його словами, такі дії підпадають під ознаки статті 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України і передбачають до 2 років позбавлення волі.

Ю.Луценко зазначив, що слідчі Генпрокуратури, перевіряючи інформацію ЗМІ, виявили у Ю.Чмиря кошти, які не були зазначені в е-декларації, а також 14 київських квартир у його дочки.

Як повідомлялося, в червні 2017 року Сумська обласна прокуратура повідомила, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків сім'єю колишнього високопоставленого чиновника Сумської області часів президентства В.Януковича, який наразі є чинним депутатом Сумської обласної ради.

Згідно з інформацією прокуратури, під час розслідування встановлено, що дочка чиновника протягом 4 останніх років придбала у власність 12 квартир в центральній частині м.Києва, 3 паркомісця, загальна вартість яких, за попередніми підрахунками, становить понад 50 млн грн. При цьому офіційні доходи чиновника і членів його сім'ї, за інформацією органів Державної фіскальної служби, не відповідають зазначеній вартості придбаного майна.

Згідно з визначенням Печерського районного суду м.Києва, слідчий Генпрокуратури отримав дозвіл суду на доступ до документів про придбання нерухомості, банківські рахунки, копії декларацій, які Ю.Чмирь здавав за місцем роботи.

Крім того, ще 8 лютого 2017 року Генеральній прокуратурі України повідомили, що Ю.Чмирь, обіймаючи посаду заступника глави Адміністрації президента з грудня 2013 року, а також очолюючи Сумську обласну організацію Партії регіонів, міг брати участь в організації силового розгону протестувальників у центрі Києва в лютому 2014 року.

Як зазначається в постанові Печерського районного суду міста Києва від 31 січня 2017 року, досудове розслідування встановило, що в організації силового розгону правоохоронними органами учасників акцій в м.Києві 18 і 19 лютого 2014 року брав участь колишній заступник глави Адміністрації президента України з гуманітарних питань, який мав у своєму розпорядженні мобільний телефон з номером оператора стільникового зв'язку ПрАТ "МТС Україна.

У зв'язку з цим слідчий суддя задовольнив клопотання Генпрокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні "МТС Україна", а саме інформації про розмови екс-чиновника телефоном у зазначений період.