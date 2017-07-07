Події

10:20 07.07.2017

На території США наразі діють 150 російських розвідників

Близько 150 ймовірних російських співробітників розвідки можуть діяти на території США, стверджує телеканал CNN з посиланням на колишніх і дійсних високопоставлених представників розвідки США.

Як повідомили телеканалу джерела, "після виборів у листопаді американська розвідка і правоохоронні органи виявили збільшення кількості ймовірних співробітників російської розвідки, що в'їжджають до США під виглядом іншої діяльності".

Вони зазначили, що "наразі близько 150 росіян підозрюють у розвідці на території США". "Росіяни поповнюють свої лави після того, як в грудні минулого року влада Сполучених Штатів вислали 35 дипломатів", - додали джерела.

На думку колишнього співробітника ЦРУ Стіва Холла, "російські шпигуни можуть шукати додаткову інформацію про нову адміністрації Дональда Трампа, оскільки вона, як і раніше, непередбачувана".

"Занепокоєння працівників правоохоронних органів полягає в тому, що російські шпигуни націлені на людей в США, які можуть надати доступ до секретної інформації", - передає телеканал.

ФБР відмовилося коментувати CNN цю інформацію.

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