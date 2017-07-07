Луганська ТЕС через аварійного відключення ЛЕП знову працює в режимі енергоострова

Луганська ТЕС ( "ДТЕК Східенерго") через аварійне відключення високовольтної лінії електропередачі 220 кВ "Лисичанська" 220 з 0:20 7 липня знову відділена від енергосистеми України, повідомила прес-служба "ДТЕК Енерго".

За її даними, робота ЛуТЕС не припинялася, але два енергоблоки знизили навантаження з 200 МВт до 130 МВт. У зв'язку з цим тимчасово обмежено й поставку електроенергії частині споживачів півночі Луганської області.

Як повідомлялося, з вересня 2014 року Луганська ТЕС працювала в режимі енергоострова і була єдиним джерелом електроенергії для півночі Луганської області. З 25 квітня 2017 року Луганську ТЕС підключено до української енергосистеми.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.