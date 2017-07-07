Невідомі намагалися підпалити будинок депутата міськради Вознесенська

Невідомі особи кинули пляшку із запальною сумішшю в будинок 55-річного депутата міської ради Вознесенська Миколаївської області.

Як повідомляє в п'ятницю відділ комунікації поліції Миколаївській області, 6 липня близько третьої години до Вознесенського відділа поліції надійшло повідомлення від депутата міської ради про те, що невідомі особи намагалися пошкодити його будинок.

"Протягом 7 хвилин на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Вознесенського району. Правоохоронці поспілкувалися з потерпілим, узяли у нього заяву і пояснення, поспілкувалися з можливими свідками і, оглянувши територію домоволодіння, виявили біля будинку фрагменти скла пивної пляшки, шматок ганчірки з паливно-мастильної речовиною і сліди взуття", - зазначено в повідомленні.

Речові докази вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.15 "замах на злочин", ч.2 ст.194, "умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 10-х років.

Цей злочин перебуває на контролі головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Правоохоронці також просять громадян, які стали свідками злочину або мають корисну інформацію, повідомити до Вознесенського відділу поліції за телефонами (05134) 4-54-44 або 102.