Події

12:22 07.07.2017

Гамбурзький саміт G20 розпочав роботу

У Гамбурзі стартував саміт "Великої двадцятки". Саміт розпочався з церемонії офіційної зустрічі канцлером Німеччини Ангелою Меркель глав делегацій держав - учасників "великої двадцятки".

"Двадцятка" відбувається у виставковому комплексі Гамбурга "Меса", який здобув собі всесвітню славу як зручне місце для проведення міжнародних конгресів і ярмарків. "Меса" розташована в самому центрі Гамбурга та має сучасну інфраструктуру.

Розташування комплексу в центрі міста зуиовлює і чимало незручностей для городян. Через присутність світових лідерів вжито додаткових заходів безпеки, пересування в центрі міста дуже обмежено. Зокрема, перекрито вулиці для проїзду міського транспорту.

На вулиці Гамбурга виведено бронетранспортери та водомети.

Крім того, відбуваються постійні сутички поліції з антиглобалістами. За даними поліції, наразі вже постраждали вже 111 співробітників органів правопорядку.

На саміті в Німеччині зібралися лідери 19 країн, Бразилію в цьому році представляє міністр фінансів. Крім того, на саміт у Гамбурзі запрошено голову уряду Іспанії та прем'єр-міністра Сінгапуру, лідерів Нідерландів і Норвегії, В'єтнаму, Сенегалу, Гвінеї.

На зустрічі на вищому рівні очікується присутність керівників головних міжнародних організацій - ООН, Світового банку, СОТ, МВФ, ВООЗ тощо.

Після офіційної зустрічі лідерів "двадцятки" відбудеться "ретрит", присвячений боротьбі з тероризмом.

У п'ятницю заплановано два робочих засідання саміту. Основний порядок саміту буде поділено на кілька робочих засідань і присвячений темі глобального економічного зростання, питання клімату та енергетики, зокрема з прив'язкою до перспектив реалізації Паризької угоди, проблематики економічної підтримки Африки, міграції та охорони здоров'я, а також тема цифрової економіки та ролі жінки у глобальній економіці.

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