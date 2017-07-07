Події

12:33 07.07.2017

Гройсман хотів би підтримувати з МВФ діалог про нову програму співпраці

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що досягти максимально ефективної взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ) можна було б завдяки запуску нової програми співпраці.

"Якщо ви мене запитаєте, як прем'єр-міністра, чи хотів би я розпочати нову програму і проводити діалог щодо нової програми? Так, хотів би і вважав би це правильним для того, щоб максимально ефективно створити план дій для нашої роботи", - сказав прем'єр на інвестиційній конференції Dragon Capital у Лондоні в п'ятницю, відповідаючи на запитання про перегляд програми співпраці з МВФ.

При цьому В.Гройсман наголосив, що Україна має виконувати узяті на себе зобов'язання і бути прогнозованою.

Відкрита МВФ в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $ 16,75 млрд за поточним курсом) з першим траншем у $ 5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд ( близько $ 1,6 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 рр. до SDR0,44 млрд ($ 0,6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза у зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з В. Гройсманом у квітні 2016 року переговори про продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише у середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженого радою директорів разом із четвертим траншем, до кінця 2017 були заплановані три перегляди: четвертий - у середині травня, п'ятий - у середині серпня, шостий - у середині листопада. У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $ 1,28 млрд, за підсумками шостого - $ 1,28 млрд. Загалом - близько $ 4,46 млрд.

У 2018 році заплановані інші чотири перегляду, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. Загалом - близько $ 3,82 млрд.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 5 липня заявив, що очікує восени рішення МВФ щодо надання Україні чергового кредитного транша в рамках програми EFF. За його словами, основною вимогою Фонду є проведення пенсійної реформи. "Ми зробимо все можливе, щоб відповідний законопроект розглянув парламент протягом літньої сесії, яка завершується 15 липня. Але не виключено, що документ буде відкладено до осені", - сказав міністр.

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