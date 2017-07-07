Мандрівники з України та інших країн за 2 місяці здійснили трансатлантичний перехід

З 24 квітня до 24 червня група мандрівників під керівництвом засновника і власника агентства морських подорожей і пригод Aleksandr Travel Олександра Солярчук здійснила атлантичний перехід на вітрильному катамарані від Куби до Іспанії.

Як розповів на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" О.Солярчук, екіпаж катамарана "Ron Punch" складався з українців, росіянки, казаха і громадянки США. Під прапором України мандрівники пройшли за своїм маршрутом через острови Теркс і Кайкос, Бермудські і Азорські острови, Мадейру, Гібралтар, іспанський порт Аліканте, Ібіцу і Мальорку. Загалом вони пройшли 5200 миль.

О.Солярчук звернув увагу на те, що мандрівники проходили знаменитий Бермудський трикутник. "Довго погода була спокійною, але вже під самими островами прогноз погоди, який вивчали і якого дотримувалися, трохи нас підвів, або циклон трохи затримався, і ми потрапили в нього під Бермудами", - розповів він.

Досить потужний циклон застав екіпаж катамарана на підході до островів, і в таких умовах було небезпечно підходити до берега. Тим більше що до Бермудських островів складно дістатися через вузький канал. Тому необхідно було повертатися в океан, і мандрівники повернулися на Бермуди у результаті через 28 годин, хоча до них спочатку залишалася година шляху.

Член екіпажу, власник FGK Financial Group Сергій Позняк, який служив в зоні АТО в складі одного з батальйонів Національної гвардії України, зазначив, що досвід командної роботи у таких подорожах дуже корисний у реальному житті, зокрема, в бізнесі. "Плюс ти переосмислюєш багато речей, розумієш якісь сторони свого життя, сильні і ті, які потрібно підтягнути, що потрібно застосовувати і чого ніколи не можна робити", - розповів він.

Член екіпажу Ольга Солярчук вказала, що в таких переходах людина вчиться приймати те, що їй не подобається, і коли ти нічого не можеш змінити. "А якщо ти не зможеш прийняти, то мучитимишся", - додала вона.

Мандрівники також наголосили, що в океані можна побачити абсолютно незвичайні природні явища, які більше ніде не побачиш.

Перший атлантичний перехід агентство Aleksandr Travel організувало наприкінці 2015 року - це був маршрут від Канарських островів до Куби.

У планах агентства вже третій атлантичний перехід новим південним маршрутом: Кабо-Верде - Сент-Люсія - острови Карибського басейну - Ямайка - Куба, який запланований на грудень 2017 - січень 2018 року.