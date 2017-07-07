Siemens проаналізує ситуацію навколо постачання турбін до Криму, наразі немає достовірних відомостей

Концерн Siemens планує здійснити ретельний аналіз і пояснити ситуацію навколо постачання турбін до Криму, про яку раніше повідомили ЗМІ.

"Ми не маємо достовірних відомостей про доставку наших турбін до Криму. Проте ми серйозно ставимося до цієї непідтвердженої інформації і вже створили спеціальну робочу групу з цього питання, яка розпочала ретельний аналіз і прояснення фактичної ситуації", - йдеться в повідомленні Siemens.

Як пояснили в компанії, у тому разі, якщо нещодавно куплені турбіни були перенаправлені до Криму, це стане однозначним порушенням контрактних зобов'язань.

"Siemens неодноразово попереджав замовника про те, що компанія суворо дотримується всіх обмежень експортного контролю. Siemens вжив усіх можливих юридичних заходів і вдасться до дій операційного характеру для того, щоб запобігти неправомірному використанню обладнання. Так, компанія не постачатиме комплектуючі або не надаватиме послуг зі встановлення, пусконалагодження або гарантійного обслуговування. Ми продовжимо тісну співпрацю з усіма зацікавленими сторонами", - зазначають у компанії.

При цьому в заяві не зазначено замовника, якому було поставлено турбіни.

Раніше неназвані джерела західних ЗМІ зазначали, що на станціях у Криму планувалося встановити турбіни німецького концерну Siemens, але він у разі постачання обладнання ризикує порушити санкції Євросоюзу, який не визнає російського статусу Криму. Siemens категорично заперечувала план постачання своїх турбін на півострів.

У середу агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що турбіни виробництва Siemens були поставлені до Криму. Представник компанії в Мюнхені коментував агентству, що компанія не постачала турбіни до Криму і "дотримується всіх обмежень експортного контролю". За даними Reuters, дві турбіни моделі SGT5-2000E були вивантажені в порту Севастополя.

Російська компанія ЗО "Технопромекспорт", яка будує станції Криму, в четвер поширила заяву, що придбала чотири комплекти газотурбінних установок для кримських електростанцій на вторинному ринку. При цьому вона модернізувала ці установки на російських заводах за допомогою інжинірингових компаній із РФ. Річ у тому, що в проект спочатку були закладені певні технічні рішення, придбані установки довелося приводити до умов і вимог проекту, що закладалися спочатку.

"Севастопольська ПГУ-ТЕС" будується у Балаклавському районі Севастополя. Перша черга - парогазова установка потужністю 235 МВт, друга черга - тієї самої потужності. Біля Сімферополя будується "Сімферопольська ПГУ-ТЕС", її потужність збігається з потужністю станції в Севастополі.