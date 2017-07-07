Один український військовий загинув, ще одного поранено за добу в АТО

У зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу один український військовий загинув, ще один дістав поранень, повідомив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За добу в результаті бойових дій один наш військовий загинув, один поранений", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

А.Лисенко поінформував, що противник не припиняє застосовувати важке озброєння. Зокрема, на луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з гранатометів, також використовували стрілецьку зброю.

На донецькому напрямку - міномети, гранатомети, БМП. На маріупольському напрямку також зафіксовано два мінометних обстріли.