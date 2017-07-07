Київрада затвердила нові правила торгівлі на ринках

Київська міська рада (Київрада) на пленарному засіданні в четвер затвердила нові правила торгівлі на ринках столиці, повідомляє її прес-служба.

Згідно з повідомленням, рішення підтримали 68 депутатів Київради.

Відповідно до нових правил, ринок має розміщуватися на відокремленій і відгородженій від проїжджої частини, житлового та комунального секторів земельній ділянці. Обов'язковою є наявність безпечних входів і виходів, штучного освітлення, телефонного зв'язку, електропостачання, водопостачання та водовідведення, туалету і місць для сміття.

Згідно з новими правилами, на ринках забороняється продавати зброю, готове армійське спорядження і тканини, що використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, наркотичні засоби, пальне, газ, піротехніку і вибухові засоби.

На ринках, де реалізується продукція рослинного і тваринного походження, мають бути облаштовані спеціалізовані зони продажу її окремих видів: овочів і фруктів, м'яса, риби, яєць, молочних продуктів, олії, меду тощо.

"На вимогу споживача продавець зобов'язаний пред'явити висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продукції рослинного та тваринного походження ветеринарно-санітарним нормам. Також продавець повинен видати розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу із зазначенням назви суб'єкта господарювання на ринку, номера торговельного місця, найменування товару та його ціни. Також у документі мають бути вказані прізвище та ініціали продавця і його підпис", - наведено в повідомленні слова автора відповідного рішення, депутата фракції "Єдність" у Київраді Олександра Бродського.

Як зазначено в повідомленні, адміністрація ринку має забезпечувати централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання і засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям.