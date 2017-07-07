Події

13:54 07.07.2017

Обшуки НАБУ в ПриватБанку стосувалися подій до його націоналізації

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснювали слідчі дії в головному офісі ПриватБанку (Київ) у Дніпрі 6 липня у зв'язку з розслідуванням подій, що відбувалися до його націоналізації в грудні 2016 року, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"Обшуки стосувалися подій, які відбулися перед націоналізацією", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Лондоні в п'ятницю.

Голова НАБУ зазначив, що наразі не готовий коментувати можливих підозрюваних у цій справі.

Напередодні бюро уточнювало, що обшуки відбувалися в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку України, а також розтрати коштів ПриватБанку в особливо великому розмірі, здійсненої менеджментом і власниками істотної участі зазначеної банківської установи (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі 116,8 млрд грн.

У свою чергу ПриватБанк повідомив у прес-релізі, що слідчі дії в головному офісі банку були заплановані за кілька днів і відбувалися в рамках розслідування фактів незаконного надання кредитів колишніми власниками і топ-менеджерами ПриватБанку.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ та акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були І.Коломойський і Г.Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% у його капіталі, а ПриватБанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн.

Наприкінці червня Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання ним економічних нормативів.

Як розповів 4 липня 2017 року нинішній голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак, ПриватБанк за допомогою аудитора встановив системні порушення з боку колишнього менеджменту банку під час видачі позик на 133 млрд грн та їх обслуговування і направив ці матеріали до Генеральної прокуратури.

"Генпрокуратура сьогодні вперше відкрила кримінальні справи за ст. 218 та 220 - доведення банку до неплатоспроможності", - заявив він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Балчун хотів би підписати продовжений контракт

Регламентний комітет Ради визнав законними подання генпрокурора на зняття недоторканності, затримання і арешт нардепа з "БПП" Розенблата

СБУ і ГПУ знову здійснюють обшуки в "Укргазвидобування"

Один український військовий загинув, ще одного поранено за добу в АТО

Частина Луганщини залишається знеструмленою через пошкодження ЛЕП унаслідок обстрілу з боку бойовиків

ОСТАННЄ

Київрада затвердила нові правила торгівлі на ринках

Луценко вважає обґрунтованими свої подання на зняття недоторканності та арешт нардепа Розенблата

Siemens проаналізує ситуацію навколо постачання турбін до Криму, наразі немає достовірних відомостей

Мандрівники з України та інших країн за 2 місяці здійснили трансатлантичний перехід

Гройсман хотів би підтримувати з МВФ діалог про нову програму співпраці

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать креатин на price.ua
РЕКЛАМА