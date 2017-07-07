Обшуки НАБУ в ПриватБанку стосувалися подій до його націоналізації

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснювали слідчі дії в головному офісі ПриватБанку (Київ) у Дніпрі 6 липня у зв'язку з розслідуванням подій, що відбувалися до його націоналізації в грудні 2016 року, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"Обшуки стосувалися подій, які відбулися перед націоналізацією", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Лондоні в п'ятницю.

Голова НАБУ зазначив, що наразі не готовий коментувати можливих підозрюваних у цій справі.

Напередодні бюро уточнювало, що обшуки відбувалися в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку України, а також розтрати коштів ПриватБанку в особливо великому розмірі, здійсненої менеджментом і власниками істотної участі зазначеної банківської установи (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі 116,8 млрд грн.

У свою чергу ПриватБанк повідомив у прес-релізі, що слідчі дії в головному офісі банку були заплановані за кілька днів і відбувалися в рамках розслідування фактів незаконного надання кредитів колишніми власниками і топ-менеджерами ПриватБанку.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ та акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були І.Коломойський і Г.Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% у його капіталі, а ПриватБанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн.

Наприкінці червня Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання ним економічних нормативів.

Як розповів 4 липня 2017 року нинішній голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак, ПриватБанк за допомогою аудитора встановив системні порушення з боку колишнього менеджменту банку під час видачі позик на 133 млрд грн та їх обслуговування і направив ці матеріали до Генеральної прокуратури.

"Генпрокуратура сьогодні вперше відкрила кримінальні справи за ст. 218 та 220 - доведення банку до неплатоспроможності", - заявив він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".