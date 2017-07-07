Поліція шукає вибухівку в будівлі Харківської ОДА

Поліція перевіряє інформацію про мінування будівлі Харківської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє в п'ятницю відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, повідомлення про те, що в облдержадміністрації закладено вибухівку, надійшло до чергової частини Київського відділу поліції о 12:10.

"На місце події для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та працівники вибухотехнічного управління харківської поліції", - йдеться в повідомленні.