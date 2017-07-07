Онлайн-сервіс для рекламодавців зі списком піратських ресурсів розпочав роботу в Україні

Українська антипіратська асоціація (УАП) і ініціатива "Чисте небо" створили сервіс http://blacklists.org.ua, щоб допомогти компаніям щомісяця отримувати актуальну інформацію про ресурси, які порушують права інтелектуальної власності.

Відповідно до їхнього прес-релізу, завдяки сервісу рекламодавці зможуть щомісячно отримувати на електронну пошту актуальну інформацію щодо ресурсів, які є порушниками прав інтелектуальної власності, та убезпечити свою компанію від репутаційних, фінансових та інших ризиків.

Моніторинг розміщення реклами на піратських ресурсах, який робить УАПА - це принтскрин сторінок сайтів-порушників з розміщеною на них рекламою різних брендів з фіксацією часу. Інформація оновлюється раз на місяць.

"Сервіс для рекламодавців - великий крок на шляху до цивілізованої взаємодії гравців ринку різної спрямованості бізнесу. Правовласники готові надавати інформацію про ресурсаи, які порушують їхні права інтелектуальної власності. Рекламодавцям, у свою чергу, слід звертати увагу на таку інформацію з перших вуст і стояти на сторожі своїх брендів і репутації"- говорить представник ініціативи " Чисте небо "Катерина Федорова.

Організатори сервісу планують розширювати перелік правовласників, які беруть участь у формуванні списку.

"Ми вважаємо, що новий сервіс, який пропонується для рекламодавців - це важливий крок, спрямований проти інтернет-піратства, проти незаконного використання чужих творів для заробітку на рекламі відомих брендів Сподіваємося, що цю ініціативу підтримає суспільство, до неї приєднаються інші правовласники. і сервіс буде корисним і дієвим інструментом у роботі рекламного бізнесу"- зазначив голова УАПА Володимир Ілінг.

УАПА - громадська організація, основною метою якої є задоволення законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння захисту авторського права і суміжних прав членів асоціації і створення умов для посилення в Україні охорони прав на інтелектуальну власність, а саме: аудіовізуальних та інших творів.

Ініціатива "Чисте небо" створена в 2013 році для розвитку в Уанеті легального аудіо-візуального продукту і боротьби з сайтами, які поширюють в мережі контент з порушенням права інтелектуальної власності. Її засновниками стали чотири найбільші медіа групи Україна - "1+1 Медіа", "StarLightMedia", "Медіа Група Україна" та "Inter Media Group".