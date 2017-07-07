Наступна конференція з реформ в Україні відбудеться в Данії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що наступна конференція з питань реформ в Україні відбудеться в Данії у 2018 році.

"Гарна новина: Лондонська конференція започатковує традицію щорічно обговорювати на високому міжнародному рівні підсумки і перспективи українських реформ, а також пріоритети їх міжнародної підтримки", - написав прем'єр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

Він також висловив вдячність партнерам України за надану підтримку.

"Наступна конференція з підтримки реформ відбудеться у 2018 році в Данії", - написав прем'єр.

У рамках візиту до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії 5-7 липня В.Гройсман взяв участь у конференції з питань реформ в Україні, що відбулася 6 липня в Лондоні.