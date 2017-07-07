Події

15:25 07.07.2017

Ярославський не відмовляється від наміру купити Промінвестбанк

Власник і президент компанії DCH Олександр Ярославський розглядає можливість купівлі Промінвестбанку (ПІБ, Київ), але документи до Національного банку України ще не подавав.

"Заявки поки що немає, але питання я розглядаю... Документи до Нацбанку ще не подавав. У нас немає ще згоди продавця", - сказав О.Ярославський журналістам у Харкові в п'ятницю.

Він також дав зрозуміти, що зацікавлений у придбанні саме банківського активу, не обов'язково саме ПІБ.

"Я маю бажання придбати, навіть якщо це не Промінвестбанк, то якусь банківську структуру", - сказав О.Ярославський.

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