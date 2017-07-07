"Справа Вілкула" пройде традиційний шлях до подання у ВР

Справа народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула щодо ухилення ним від сплати податків перебуває в Генеральній прокуратурі України і пройде всі необхідні стадії до подання до Верховної Ради про надання згоди на зняття з нього депутатської недоторканності, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Справа Вілкула" - в Генпрокуратурі ... Департамент у сфері економіки прийняв її (справу - ІФ) до свого провадження, і зараз вона проходить весь стандартний шлях для внесення подання до Верховної Ради", - сказав Ю.Луценко журналістам у п'ятницю в Києві.

За його словами, в разі, якщо все буде підтверджено, "на жаль, ми знову будемо змушені зустрічатися тут (в комітеті Верховної Ради з питань регламенту - ІФ)".

Ю.Луценко пояснив, що Генеральна прокуратура отримала матеріали на О.Вілкула від Державної фіскальної служби Дніпропетровської області, яка здійснювала перевірку і виявила розбіжності між офіційними доходами, поданими в е-декларації, і реальними активами.

Як повідомлялося, 5 липня в.о. начальника головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Дніпропетровській області Оксана Томчук повідомила, що О.Вілкул у 2015 році не сплатив до державного бюджету податків і зборів на 19,6 млн грн.

На своїй сторінці "Фейсбук" вона написала, що ГУ ДФС у Дніпропетровській області провело документальну позапланову перевірку О.Вілкула на предмет достовірності, повнота нарахування і сплати до бюджету податку на прибутки фізичних осіб і військового збору. "Перевіркою даних, відображених в електронній декларації за 2015 рік, встановлено перевищення коштів над загальною сумою отриманих особою прибутків на 72,9 млн грн, що призвело до несплати до бюджету податків і зборів на суму 19,6 млн грн", - написала вона.

За словами О. Томчук, оскільки О.Вілкул має статус народного депутата України, матеріали перевірки спрямовані в Генеральну прокуратуру України для вирішення питання про відкриття кримінальної справи за фактом можливого незаконного збагачення особи і ухилення нею від сплати податків в особливо великих розмірах.

6 липня Ю.Луценко заявив про плани підготувати подання про дачу згоди парламентом на зняття недоторканності з О.Вілкула через виявлені факти ухилення від сплати податків.

У партії "Опозиційний блок" заявили, що інформація О.Томчук про нібито несплату податків О.Вілкулом є "спробою влади знищити опозицію за допомогою силових структур" і вимагають "припинити політичні переслідування і покарати чиновників, що використовують службове становище для розправи з опонентами".