Події

15:39 07.07.2017

Понад 30 тис. російських військових перебувають в окупованих Донбасі та Криму

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей і анексованого Криму перебуває понад 30 тис. російських військових, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

"За даними військової розвідки, наразі це угруповання налічує понад 30 тис. військовослужбовців, включаючи компонент, розгорнутий в Криму", - сказав він під час спільного засідання Військово-наукової ради ЗСУ і Національної академії наук у п'ятницю в Києві.

За даними начальника Генштабу, щомісяця Росія постачає для своїх військових 5 тис. тонн пального і 500 тис. боєприпасів.

В.Муженко підкреслив, що досі залишається велика загроза розгортання повномасштабних військових дій з боку Росії.

"Головна загроза - це мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей шляхом розгортання повноцінних воєнних угруповань", - підкреслив він.

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