Деякі нардепи можуть втекти, побоюється Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький побоюється, що народні депутати, на яких генпрокурор вніс подання про зняття недоторканності та арешт, можуть поїхати з країни, не чекаючи розгляду подань у залі засідань.

"Я недаремно запитав на комітеті про паспорти. У мене, як у прокурора, є речі, які в КПК не виписані, але називають їх прокурорською чуйкою. У мене є дуже серйозні побоювання, що коли це питання буде винесено до парламенту, хтось може не прийти", - сказав Н.Холодницький журналістам у Києві в п'ятницю.

Як повідомлялося, подання генпрокурора на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка"). 29 червня Ю.Луценко вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

3 липня голова ВР України Андрій Парубій висловив переконання, що подання генерального прокурора про зняття депутатської недоторканності з усіх шести депутатів будуть винесені до сесійної зали на пленарному тижні.

У період із 3 по 7 липня регламентний комітет Верховної Ради розглянув подання на п'ятьох депутатів: А.Лозового (фракція Радикальної партії), О.Довгого (група "Воля народу"), Є.Дейдея, М.Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Б.Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка") і направив їх на розгляд спікера парламенту.